政Whats噏：唔靚仔都揀中　曾國衞讚老婆何珮珊有眼光

「男追女隔層山，女追男隔層紗」？入境處處長曾國衞上任以來，最近首次接受電台專訪，大爆當年點樣發展辦公室戀情！曾Sir話時至今日，當年邊個追邊個都未搞得清楚，但佢就盛讚妻子「有眼光」，因為自己「個樣唔係咁好」，都揀中自己。



唔少人都知，他同現任海關助理關長(邊境及港口)何珮珊係兩夫妻，但認識嘅經過就鮮為人知。原來2003年他被借調去保安局，何又於2004年都被借調到同一個部門工作，兩個人工作上經常合作，就生出情愫，「就好自自然然咁(一齊)」。



2006年時，他調回入境處仲獲得機會到北京工作，當時兩人處於熱戀期，擔心分隔兩地影響感情。但妻子就好識為佢諗，仲話上北京工作機會難得，有助仕途發展，於是佢作出愛的承諾，就係決定結婚。而籌備結婚嘅過程，自己係無着手參與過，一切聽從妻子安排，就連度蜜月旅行都冇。而結婚多年，都無生小朋友，他說他們各有各忙，都未必可以照顧到小朋友，無謂害人咁話。



講番工作，他說2007年被調往駐京辦，去過蒙古幫遇車禍嘅港人，又同唔少內地官員合作學到唔少嘢。當中就有兩樣嘢，係上到內地工作先學到，就係講普通話同埋飲酒。



佢話自己本身唔飲酒，但當年喺駐京辦第一日工作就要同當地官員見面，入鄉隨俗，少不免飲幾杯，但半個鐘唔夠就已經到頂。雖然「訓練」多年，酒量到依家已經有進步，但都係未領會到飲酒當中樂趣喎。