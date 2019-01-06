大掃除家務助理減少　工會倡年廿五起時薪$160以上

農曆新年將至，不少人因工作繁忙而未能抽空「大掃除」，會考慮聘家務助理代勞。香港家務助理總工會的「歲晚大掃除搵工互助計劃」，今日(6日)開始實施大掃除價格的時段，較去年相應時間提早兩周，由今日起至年廿四(29日)的時薪為150港元，年廿五(30日)起的價格由160港元起跳，較去年加價10港元。



工會幹事梅錫志指，每年收到約400至600多個大掃除訂單，大掃除工作較平日家務辛苦，10年前願意接受大掃除工作的家務助理有過百人，現已減至50多名，故今年提早大掃除時段，以及將年廿五開始的價格提高10港元，冀吸引更多家務助理之餘，亦望僱主提早請人大掃除，減輕助理新年前的工作量。



副主席張燕歡指，廚房通常是大掃除中最難搞的項目，以抽油煙機的扇葉為例，先要噴上廚房清潔劑，一小時後以熱水清刷，再用牙刷刷淨隙縫，整個過程耗時一個半小時，而一般市民清潔時亦易犯錯，如清淨後不抹乾扇葉，結果裝上後導致停電，或用了漂白水洗刷，易令扇葉生銹。



張亦指，較難清潔的還有天花板，兩年前曾有一個700呎單位天花板全發霉，屋主嘗試先行抹淨，但弄得頭暈頸痛，結果張利用抹窗的伸縮棍清理約三小時才將天花板霉菌全清。



工會建議500呎或以下的家居聘請兩名家務助理工作4小時，600至800呎要聘請3人工作4小時，900至1200呎則要請4人工作5小時。