政Whats噏：輕視教育鬧人才荒　葉建源獻計用錢買排名

香港鬧人才荒多年，喺唔少排名榜嘅排名都錄得跌幅，政府遭狠批因輕視教育所致。立法會教育界議員葉建源(葉Sir)見政府搞極都唔掂，諗到好計準備獻畀財政司司長陳茂波(波叔)，就係用錢買排名嘞！而且佢更「警告」當局唔好閂水喉，經濟下行都要有長遠承擔喎。



近期唔少議員陸續同波叔見面，就新一年嘅財政預算案提意見，葉Sir跟一貫多年做法，編訂教育開支及政策前瞻。他說，舊年11月，瑞士洛桑管理學院發表嘅《2018年世界人才報告》，喺「公共教育支出總額」63個國家或地區中，香港因為教育支出只佔本地生產總值(GDP)3.3%，排第56位。



他透露，政府去年投放更多資源落教育後，最新推算教育開支已佔GDP的4%，所以建議當局繼續「揼水」，將開支比例進一步增至佔GDP的4.8%，相信排名就會回升。佢亦列出35項建議畀政府，當中不乏追求多年嘅訴求，包括幼稚園教師薪級表、增加中小學班師比、重啟學校改善工程等。



盛傳今年財政盈餘大幅減少，問及會否擔心當局閂水喉？葉Sir就話，任何時候政府都應該要有長遠承擔，而教育絕對係其中一環，波叔都話要準備應付逆周期，呢啲時候政府更應該長遠投資，希望可以見到政府有承擔。