網民熱話：為執紙皮婆婆送上熱咖啡　善心人發文獲讚

香港貧富懸殊嚴重，不少人在溫飽線下掙扎。日前有善心人遇見一個執紙皮的婆婆只得幾塊餅乾吃，於是伸出援手，買了一個快餐給婆婆。事件於社交平台廣傳後，獲得網民讚賞。



昨日（5日）下午近3時，網友Jennifer Yeung在自己的Facebook發布了一篇名為《想飲咖啡的執紙皮婆婆》貼文。事緣Jennifer前幾日在快餐店門口，看到一位行動不便的婆婆在整理紙皮，本想看看需不需要幫忙。隔了一會兒，看到婆婆拿了一包餅出來吃，「我睇咗一陣，婆婆拎刀出嚟開包餅嚟食，得個幾片薄切切餅乾，心諗邊食得飽㗎？」



於心不忍的Jennifer便上前詢問婆婆，「婆婆，你食呢幾塊餅唔飽㗎，天氣又凍。你肚唔肚餓呀？我買嘢畀你食好嗎？」婆婆也沒有推託，直言想喝咖啡，於是Jennifer便買了一個套餐給婆婆，更細心詢問婆婆能不能夠吃甜的後，幫她落糖到咖啡中。其後二人便互相告別了。之後Jennifer更在文中說：「我問咗婆婆有無錢使，婆婆話有生果金，我問婆婆夠唔夠使，婆婆無答。我想畀啲錢婆婆用，但我唔敢，唔知畀錢嘅舉動會否令婆婆個心難受。」



很多網民看到貼文後，都為Jennifer的行為點讚：「你做得好好！」、「好人好事！」更有人稱讚Jennifer的舉動十分窩心：「咖啡飲在口裏暖在心內」、「一個暖心的舉動, 令婆婆的世界充滿溫暖！」、「有些時候一杯咖啡奶茶，對弱勢群體來說也是很奢侈，我哋能力確實有限，但能從中送上一份暖，多做一點，也已經很好了。」



網民有話說：



周新地：大家都可以多留意身邊的人，有能力幫人，就盡力幫。



Cindia Sin：妳可以年廿九或年三十畀封利是佢過年



Wan Wan Wan：難能可貴的善心



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