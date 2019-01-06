半數學童日用電子產品逾2小時　4成要戴眼鏡

智能電話和平板電腦漸趨普及，不少學童花費大量時間集中使用有關產品。有政黨調查訪問過千名學童家長，發現有分別超過30%及20%受訪者稱，其子女每日使用電子產品時間多於2小時及多於4小時。當中有近70%學童使用原因為娛樂，一半則為功課需要，有逾23%為社交通訊。調查建議，港府應加強市民對驗眼的重要性，並為學童提供每年驗眼安排，及增設有關津貼等。



民建聯在去年8月至12月訪問全港共1027名，分別為3至12歲的學童家長，當中41.2%受訪家長表示子女有配戴眼鏡。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，在患有視力問題方面，有配戴眼鏡的學童當中，74.8%學童有近視，11.8%有遠視，38.4%有散光，7.9%有弱視。另外，15.6%學童由0至3歲開始有視力問題，46.8%由4至6歲開始，29.8%由7至9歲開始發現。



受訪家長方面，有超過73%知道若不及早處理子女的視力問題，可能令他們的眼睛產生嚴重急性病變(例如黃斑點病變、視網膜脫落等)，但有26%受訪家長表示不知道。



陳表示，是次調查的受訪者當中，超過4成表示他們的子女因視力問題需要配戴眼鏡，數字高於世界衞生組織於2016年公布，形容情況令人關注。調查亦發現，學童最常見的視力問題為近視，其次是散光。



另外，調查亦發現有視力問題的學童之中，近5成於4至6歲的時候開始有視力問題，視力問題情況呈年輕化趨勢。