共享屋培育好鄰舍　劏房戶變「樓長」獲嘉許

香港聖公會福利協會去年初推出「好鄰舍」社會房屋共享計劃，在土瓜灣道提供60個單位，向基層家庭提供兩年過渡性住房。協會今(6日)舉行「好鄰舍」共聚分享暨「樓長」嘉許典禮。



街坊張女士一家四口去年入住土瓜灣道約450呎單位，現已輪候公屋6年。她表示，原本住在土瓜灣另一劏房，160呎單位租金約5000港元，「三仔乸」睡在同一張碌架床，丈夫更要打地鋪。她又指，以住在劏房有種「各家自掃門前雪」和無助的感覺，曾有鄰居於大廈燃燒冥鏹，產生大量煙霧，令她誤以為火警，抱着兒子衝下樓，其後才知道只是燒着垃圾桶，現時回想起仍猶有餘悸。



張說，去年一家搬進共享計劃下的獨立單位，生活環境有所改善，鄰居們亦會互相照應，又不時舉行興趣班，學習新技能，與鄰居增進感情，令她甚感溫暖。她早前亦獲選為「樓長」，並於去年9月颱風吹襲香港後，帶領其他住客義務清潔大廈，使居所回復整齊及潔淨。



「好鄰舍」土瓜灣社會房屋共享計劃為香港社會服務聯會推出的共享房屋計劃中，規模最大、單位數目最多，為正輪候公屋3年或以上的家庭或人士，或有迫切住屋需要、但現正處於惡劣居住環境的家庭或人士提供短期紓緩，符合申請公屋每月入息及資產值限額，經協會審批後便可入住。