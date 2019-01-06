唔告梁振英周五「滿月」　議員搞集會聲討鄭若驊

律政司司長鄭若驊因「放生黎智英、唔告梁振英」，被外界炮轟。律政司在上月11日公布不撿控前特首梁振英任內收取澳洲企業UGL共5000萬港元案件，有立法會議員正研究就該案提出私人檢控或司法覆核等法律行動，並擬於本周五(11日)，即公布不檢控梁「滿月」當日，在終審法院外舉辦集氣大會，聲討鄭若驊不公義。



立法會議員尹兆堅強調，鄭決定對梁振英不提檢控必然有其判斷，認為必須向公眾作解說以釋除疑慮，而鄭亦不能一直「龜縮」下去，民主派必定會在議會內外狙擊她以尋求事件水落石出。他透露，已委派律師團隊研究提私人檢控或司法覆核等一切有可能的法律行動，且將於本周五在終審法院外舉辦集氣大會，讓市民站出來一同向不公義及程序不公吶喊以表不滿，促鄭面向公眾。



對於郭卓堅要求廉署調查鄭若驊公職人員行為不當，尹認為每位市民都有其表達意見的權利，但無可否認鄭若驊表現強差人意，做法令人有所質疑致被要求受查，惟刑事檢控有其限制，會否調查或如何調查則交由執法部門處理。他形容鄭上月底的回應只是「手指指」重申其個人論述及「僭建」新準則，令事件愈描愈黑，她再不主動解說勢令社會有更多揣測，包括質疑其能力是否不足、失職，甚或背後有其他原因等。



另一名議員林卓廷表示，鄭若驊由上月結束休假後「講兩句」則再無公開交代，而且她當天僅呼籲公眾不要把事件政治化，卻未有理會自己背離律政司多年來的做法，直斥鄭「好離譜」。他續稱，雖然鄭將出席立法會司法及法律事務委員會會議，但已一早「落閘」不交代UGL案是不負責任的表現，認為律政司上月所發之聲明疑點重重，若鄭再不作解釋只會令公眾對法治的信心受損，及質疑她處理案件涉偏頗。