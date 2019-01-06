大棠紅葉終轉紅　遊人：靚過日本嗰啲

每到冬天，元朗大棠山道大欖郊野公園都會出現漫天紅葉，吸引大批遊人到場「打卡」。以往楓香樹樹葉12月已染紅，但因上月天氣較暖和，樹葉遲遲未變紅。漁農自然護理署紅葉情報顯示，由上周五(4日)起，紅葉指數為B級，即代表現時楓香林樹葉為「紅」。雖未達到極紅，但今日(6日)人流已絡繹不絕，更有少女穿上和服到場留倩影。



隨着天氣轉冷，楓香林終於出現大片紅葉，今日不少市民前往留影。現場遊人如鯽，當中不乏一家大小及一雙一對的情侶，不少人都爭相拍照留念，讚嘆之聲不絕於耳，亦有人大呼「靚過日本嗰啲！」有部分市民更想摘下紅葉，但被其他遊人阻止。



張先生和陳小姐結伴賞紅葉，二人數年前曾到訪楓香林，認為今年的紅葉比往年更勝一籌，不但紅葉數量多，顏色亦更紅。陳小姐笑言，香港本土紅葉「比我上次去日本睇仲紅啲！」



然而要觀賞遲來的紅葉就要趁早，因為港鐵巴士線K66由港鐵朗屏站至大棠山道的不停站特別班次，以及交通管制措施，將於本月13日後暫停，之後市民要前往楓香林就要乘搭紅色小巴，落車後再步行，或花較長時間乘搭正常班次的巴士。