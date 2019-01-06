借位存檔衍生Filecoin掘礦　專家指欠監管風險高

網絡世界近年流行虛擬貨幣如Bitcoin(比特幣)，而今日(6日)亦有苦主稱購入Filecoin的掘礦機懷疑受騙。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，Filecoin的概念早於2014年出現，於前年7月進行集資，原理是電腦用戶借出空間予其他用戶存放file(檔案)，等同網上儲存倉，因有人喜歡將檔案存放於知名的供應商如iCloud等，亦有人希望存放於不為人知的地方，目的是去中央化，由於是借位所以要支付金錢，因而衍生Filecoin的概念。



方續謂，由於個人電腦儲存檔案有限，於是有人推出以Filecoin為名的掘礦機，並經網上平台以混算方式計算借出空間後可賺取的利潤Filecoin，但據他所知，Filecoin雖已進行集資，但仍未上線及進行交易。



方認為，虛擬貨幣是一種相當新的投資工具，且沒有監管，若出現問題，投資者亦得不到保障，風險相當高。以Bitcoin為例，高峰期升至一個Bitcoin等於2萬美元(約15.6萬港元)，至現在只價值3800美元(約2.96萬港元)，除非各國立例監管虛擬貨幣，否則勿投資不認識的工具。