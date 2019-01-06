制服男球場隊可樂溝咳水　食環署或發失責通知

天氣轉冷，有咳嗽發燒症狀，可能要飲咳藥水止咳。不過點解要將可樂溝入咳水飲呢？有東網讀者稱，今日(6日)下午路經西貢一個籃球場，發現一名身穿食環署制服的男子在場邊手持一罐可樂，並將可樂混入咳藥水飲用。讀者懷疑該名男子在濫藥，更指現場有不少兒童和青少年在球場嬉戲：「畀啲細路睇到點算呢？好離譜囉！」食環署回覆東網，沒回應相中人是否該署的員工或外判工，但指十分關注事件，已展開調查。該署會視乎調查結果，考慮向承辦商發出失責通知及要求更換有關員工。



東網讀者莫先生指，他今日目擊該名男子獨自坐在球場旁邊的椅子，椅子上放有4至5樽咳藥水。期間該男子手持罐裝可樂，疑將汽水倒入咳藥水樽再飲用。莫先生稱，自己本身是退休紀律部隊人員，按他觀察，懷疑該男子正在濫藥：「公然用可樂溝咳水自high！」他指，周末的西貢人山人海，大人細路都有，當時球場不乏兒童在嬉戲。他不確定該男子是否食環署員工，只能按其制服推斷，故希望食環署了解事件：「如果真係佢哋啲員工，係咪要檢討吓？或者處罰？」



東網將莫先生提供的相片轉介食環署。食環署晚上回覆，一向關注承辦商工作表現，會定期派員巡查和進行突擊檢查。如發現承辦商的工作表現未能符合合約規定，該署會採取相應懲罰措施，包括向承辦商發出口頭警告、書面警告及失責通知書，以及扣減服務月費。就有關事件，該署已展開調查，會視乎調查結果採取適當的跟進行動，包括考慮發出失責通知書及要求更換有關員工。