Dr.東：頸椎錯位壓中樞神經　微創置人造骨可紓痛

刺痛、灼熱與麻痹無間來襲，長期玩電話或工作意外帶來的頸椎病大受困擾，影響情緒。一名護士在扶起病人時失重用錯力受傷，十八年來飽受「脊髓神經病變」頸痛纏擾，去年終「頂唔順」接受微創手術。醫生為她移除有問題椎間盤後，再放置人造骨進行融合手術，術後配合物理治療，痛楚感減五至七成。有骨科專科醫生叮囑，若頸痛致影響日常生活，就需考慮接受手術。



五十多歲的林女士憶述，二○○一年工作時扶起一名男病人失重用錯力，導致肩頸受傷及痛楚。最初診斷指其頸椎間盤輕微凸出，本來希望靠止痛藥止痛待其慢慢康復，惜事與願違，痛楚更蔓延到手、腳及背部，後來證實頸椎錯位嚴重，壓住中樞神經系統，亦有骨刺增生。



去年五月，她在香港港安醫院接受四個小時的微創手術，切除骨刺增生，並調整頸椎位置。負責該手術的香港港安醫院骨科專科醫葉紹亮表示，脊髓神經病變是由頸椎退化及勞損引致，本來通常在五十歲以後發生，愈年長風險愈高，但現時多了「低頭族」下，二十來歲年輕一族個案有上升趨勢，而若不正視問題會引致長期痛症，難以根治。



葉續說，微創手術通常在病人前頸位置開小孔，移除有問題椎間盤後，再放置人造骨進行融合手術，而手術過程若不小心觸及病人神經線，神經線監測儀便會響起警號。微創手術與傳統手術需在病人前頸開大傷口及從盆骨抽骨組織相比，術後出現盆骨痛等後遺症風險較低。



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