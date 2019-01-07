探射燈：藏污納垢愈冚愈有　入侵民居滋擾

樓上吧藏污納垢，黃賭毒「愈冚愈有」！本港現時有逾300間持牌樓上吧，無牌的更是遍地開花，不僅構成火警及安全隱患，酒客於商住樓宇內醉酒鬧事更會影響住戶。東網記者近日巡查港九多間樓上吧，有住戶大呻長年受到滋擾，大廈亦變得品流複雜。據東網統計，過去3年平均每月最少2宗以上涉及樓上吧嚴重罪案的報道，當中涉及賣淫、毆鬥及販毒等，「單單大鑊」。關注團體斥樓上吧位置隱蔽，易淪罪惡溫床，倡作全面取締，要求只設地舖以便監管。



「啲酒客坐晒出樓梯，搞到人流雜晒，吸毒都見過！」陸先生（化名）居於旺角一幢混合式商住樓宇，單位樓下便是樓上吧，每晚可清楚聽到傳出的強勁音樂與飛鏢機的聲響。「好討厭！防煙門又常開，報警都冇用，警察走後，情況依舊！」他又指，曾嘗試向保安員、業主立案法團及區議員反映，惟情況仍未見改善。



在灣仔區，有同樣位於商住大廈的樓上吧直接將紙皮、手推車及啤酒堆放後樓梯，剩餘的走火通道僅夠1人側身而過。有樓上的住客及按摩店店主指該酒吧已開業多年，惟對其造成走火通道阻塞並不知情，擔心一旦發生火警將阻礙逃生，或導致嚴重傷亡。



東網記者亦在鄰近的銅鑼灣進行視察，有商住樓宇的保安員表示，大廈內酒吧樓層的消防通道幾乎每晚均有大量垃圾堆積，相信是樓上吧職員所棄置。「隔音係幾好嘅，冇乜點騷擾到人，但垃圾真係太多。」他指，龐大的垃圾量增添清潔工人的負擔，不時聽到他們訴苦。



翻查東網資料，過去3年涉及樓上吧嚴重罪案的報道最少近70宗，即平均每月多於2宗，當中包括藏毒、販毒、藏有攻擊性武器、持刀傷人、管理賣淫場所、非法收受賭注、無牌賣酒等，不少案件更涉及黑社會背景人士、未成年青少年及南亞幫假難民。上月大除夕，警方便在尖沙咀兩間持牌樓上吧破獲武器及毒品庫，共拘捕19名男女。



「始終唔同地舖，唔係一入門口就望清楚，查牌、巡查有難度。」前立法會議員兼「廿三萬監察」發言人王國興指出，酒吧屬消遣場所，性質有別於其他商戶，會為鄰近環境帶來噪音、消防、治安等負面影響，亦容易成為黑社會成員的聚腳地點。「政府要孭起責任、修改法例，規定酒吧只能夠開喺地舖，先可以消除當中嘅安全隱憂！」



食環署回覆表示，鑑於樓上酒吧相對較易引發公眾擔憂，酒牌局在審批相關酒牌申請時會予以特殊考慮，例如同一樓宇及鄰近區域其他酒牌處所的數目、類別、運作模式及分布情況，亦會適當地加入附加牌照條件，要求酒牌持牌人修畢酒牌局舉辦的酒牌研討會，以及在釐定人數上限時採用90%的安全系數。截至去年11月，全港共有8435間持酒牌及會社酒牌的處所，其中樓上酒吧有337間。過去3年，警方建議撤銷酒牌的個案只有7宗，當中6宗獲酒牌局按建議撤銷。



警方發言人指，2016年至去年10月，在全港各區娛樂場所（包括樓上酒吧）破獲的嚴重毒品案件有23宗，共74人被捕，警方會繼續留意各區情況，透過不同渠道收集情報，適時採取行動打擊相關犯罪活動。



消防處回覆表示，該處接獲酒牌申請轉介後，會就處所進行實地風險評估，並為合適的處所制訂消防安全規定予申請人遵辦，如持牌人或申請人未有遵從相關規定，或對周圍構成火警危險，處方可作出執法行動，並按情況將個案轉介至發牌當局跟進，包括懷疑無牌經營酒吧的處所。

