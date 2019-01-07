港每日棄300噸玻璃樽　僅一成回收

香港目前每日產生廢玻璃樽約有三百噸，當中只約一成會被回收。為推動玻璃樽回收，環境保護署去年起委託承辦商回收各區廢玻璃容器，建立源頭分類、回收物流、適當處理及回收出路的可行方案。合約為期五年，各承辦商首年要回收一萬五千公噸玻璃，三年內每年回收五萬公噸，相當於全港一半的廢玻璃。



由於玻璃容器的剩餘商業價值低，而物流成本卻偏高，現時在香港產生的廢玻璃容器大多棄置於堆填區，而非回收再用或循環再造，長期被廢置對堆填區造成負荷。承辦商回收玻璃容器後則可打碎成玻璃物料，只需將指定數量交港府指定設施，其餘可出售圖利。



土木工程拓展署亦就使用回收玻璃物料作填料訂立了技術指引。港府曾預計這些渠道將可以完全吸納在香港收集的廢玻璃物料。當局亦鼓勵玻璃管理承辦商拓展回收玻璃物料的出路，包括作為原材料，用以生產環保水泥和裝飾瓷磚等，以及出口往外地循環再造成新的玻璃產品。



將廢玻璃容器回收再用或循環再造，在世界各地現已非常普遍。廢玻璃物料能取代河沙和其他天然資源，應用於各種建築物料、混凝土或作鋪設路面之用。業界指出，過去香港亦有將玻璃沙出售到東南亞巿場，售價可介乎七百至一千港元一公噸，但運輸成本較高，變相利潤減少。