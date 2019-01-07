政府親疏有別窒礙回收發展　業界憂現地區壟斷

碧瑤未能按合約時間規定提供玻璃沙，事件反映港府的回收工作過分依賴由一、兩間承辦商，一旦出問題就拖慢整個計劃的成效。有回收業界人士指五年合約期滿後，承辦商已在地區「植根」，恐會出現「地區壟斷」，就如港鐵壟斷鐵路服務一樣，促請港府要適時檢討，引入措施協助其他回收經營者入場，支援下游出路打破壟斷。



港府推出三份玻璃管理合約，碧瑤獨得其二。業界人士指，碧瑤做清潔、三色桶廢物回收，現又染指玻璃容器回收，人手及車隊資源不斷延伸擴展，五年後已攻佔大部分巿場，其他回收業界經營者更難進場，形成不公平的市場，希望當局引入措施協助其他經營者入場，平衡市場發展。



業界人士續指，當年環保署批出玻璃管理合約的標書要求極高，要求起廠碎玻璃，又要求達玻璃回收指標，令不少業內人士被拒門外，碧瑤幾乎是在無競爭對手下奪得標書，「若早知道環保署規管合約寛鬆，業界會有更多人入標。」



立法會議員區諾軒指出，無論「四電一腦」廢電器回收或是玻璃樽回收，港府都傾向交由大承辦商負責，造成親疏有別，巿場由個別承辦商壟斷，會窒礙回收巿場的發展，影響成效，有必要檢討。他又例舉，如南區的玻璃樽回收，過往由泥頭車司機協會負責，回收成效較目前指定的承辦商高出一倍，可見大回收商回收成效不一定高，港府日後招標時需檢討及研究。