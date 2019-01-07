港鐵屯門車廠凌晨發噪音　居民：叮叮聲似喺佛堂

港鐵屯門車廠位於屯門河旁三十年，鄰近有不少屋苑，但近月來自附近居民對於車廠噪音投訴急增，有居民被輕鐵斷續的響號，一晚被吵醒數次，更有居民形容車廠晚間發出「叮叮」聲如同置身佛堂中，要關窗令空氣欠流通，直言「唔得佢(車廠)死」。有區議員認為港鐵應負社會責任，減少對附近居民造成滋擾。



該個輕鐵及港鐵巴士車廠上蓋為新屯門中心，旁為富健花園，其中富健花園第八至十一座與車廠列車出入口最為接近，近月有不少居於上述座數的居民投訴，指車廠於凌晨時分產生噪音，有關聲響突如其來，而且並不規則，即使周末凌晨仍會出現，過往亦有居民發現車廠會於深夜進行洗車工作，期間機械運作亦會發出聲響。



有高層住戶稱，每晚都聽到巴士及輕鐵所發出的聲音，包括輕鐵的響號，而近期有所惡化，聲響每晚出現時間及次數不一，曾經一晚遭嘈醒數次。另有居民揚言，若於購入單位時知悉車廠的滋擾，絕對不會購入。



屯門區議員甘文鋒指，過往只有零星涉及車廠的噪音投訴，惟近期投訴數字明顯增加，有街坊反映每晚凌晨都會出現頻密的聲響，但強度則不一致。他直言情況奇怪，因車廠運作多年直至近月的投訴才飆升，希望港鐵可盡社會責任減少對附近居民滋擾，例如考慮建隔音屏障。



環保署表示，去年共接獲五宗有關車廠的噪音投訴，當中四宗涉及列車於清晨離開車廠時發出響號聲，一宗為晚上十時後啟動洗車機器的噪音，全部於去年十至十二月期間接獲。環保署曾到場巡查及與港鐵商討，港鐵稱列車離開車廠時需作安全檢查，包括測試響號及煞車系統，港鐵亦同意利用新屯門中心平台作為隔音屏障，列車駛進平台下的路段才會進行測試，以及盡量縮短響號的時間，以減少列車進行檢查時所發出的響號。



港鐵則指輕鐵每天投入服務前，車長必須按既定程序進行例行安全測試，包括輕鐵的鈴聲及按聲功能，令車長於緊急及有需要時能發出警號提示，而輕鐵已有相關安排，要求工作人員以短按測試，盡量將聲音減低。