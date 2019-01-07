Dr.東：疲倦盜汗或患慢性血癌　新標靶藥增存活期

慢性淋巴細胞白血病患者以長者佔多，而疲倦及盜汗等症狀易忽略，不少老友記以為只是「身子虛」而未被及早確診。醫生指，不少年長患者因有長期病患及抵抗力弱，不能承受傳統標靶藥治療變成無藥可醫，而研究顯示，新一代標靶藥配合低毒性化療，無惡化存活期較傳統標靶藥長約十三個月，為患者帶來多一個治療選項。



慢性淋巴細胞白血病佔香港白血病個案約一成三，每年有約七十宗新症，屬罕見血癌的一種。中文大學內科及藥物治療學系血液科主任及名譽臨床副教授王紹明解釋，患者白血球中的淋巴細胞會不正常增多，血液內正常細胞則減少，令患者常受感染，且會有發燒、淋巴結脹大、易倦、體重下降脾臟腫脹等問題。



歐美研究顯示，慢性淋巴細胞白血病病發年齡中位數為七十二歲，可是王臨床所見，有不少年長患者誤以為只是體弱，飲湯水「進補」便行，弄至後期才知患上此症。曾有八十一歲兼有高血壓病史的女患者，持續上述徵狀一年，到例行體檢的驗血結果卻得出白血球比正常高出十倍且有貧血，確診是慢性淋巴細胞白血病。



年長患者若伴隨長期病患，接受傳統的單克隆抗體標靶藥配合化療時有機會捱不住副作用。王說，本地及外國均有研究指，近半年長患者因同時有長期病未能接受較進取治療，即使可用傳統標靶藥配合毒性較低的化療減輕副作用，但療效並不顯著。



一項中大有份參與的國際臨床研究發現，新一代標靶藥阿托珠單抗的副作用雖與傳統標靶藥相若，但或可延長此類患者存活期。王指，該研究安排七百多名曾因健康問題而無接受過治療的慢性淋巴細胞白血病患者，分別接受傳統及新標靶藥物治療，兩組人同有配合低毒性化療。



結果發現，使用新標靶藥的人，無惡化存活期中位數為廿八點九個月，相比服傳統標靶藥的組群僅十五點七個月高，有效殺滅癌細胞的比率較傳統亦高近三倍。王透露，他有兩、三名年長患者正使用新標靶藥，而該藥去年八月已納入藥物安全網，他希望大眾增加對該病認知，同時明白即使有經濟困難，也可獲適切藥物治療。



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