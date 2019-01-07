亞洲最大玩具展盡覽創新產品

由香港貿易發展局舉辦的第45屆香港玩具展、第10屆香港嬰兒用品展以及第19屆香港國際文具展，由即日至10日於香港會議展覽中心舉行，三展合共吸引接近3000家環球展商，帶來各式各樣的創新產品。其中，香港玩具展是亞洲最大、全球第二大的玩具貿易展覽，吸引超過2100家來自42個國家及地區的企業參展；而香港嬰兒用品展今年則吸引來自29個國家及地區、超過610家展商。



香港貿發局副總裁周啟良表示，2018年首11個月的玩具產品出口總值達452億港元，較去年同期上升1.6%，其中電子遊戲及融入虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）技術的遊戲深受市場歡迎，而源自賣座電影及動畫的授權玩具和教育玩具亦繼續成為傳統玩具銷售的主要動力，香港玩具展正好匯聚來自世界各地的多元化產品，滿足買家的採購需要。值得一提的是，展覽緊貼市場對STREAM玩具的熱切需求，設立「STREAM玩具產品陳列專區」，展示具備科學、科技、機械人、工程、藝術及數學元素的益智教育玩具及遊戲。



「未來玩具嘅趨勢都會係融合趣味性、教育性仲有環保概念，材料上亦都一樣會crossover好多唔同質料，例如木材、塑膠同布料等等，增加玩具對買家嘅吸引力。」香港展商Hape International區域經理Andrew Ng介紹公司重點展品－超能科學物理實驗台，產品包含近20種實驗裝置，如挖掘機、機械臂及手搖風扇等，體現多種物理學原理，為4歲及以上的孩子開啟探索科學世界的大門。



另一個特色展品是Rollplay的兒童戶外競技運動類電動平衡滑板車－魔鬼魚，「產品旨在激發兒童運動機能，等佢哋可以喺運動入面搵到自我。」公司設計總監Gilbert Ng指，產品融合滑板車及滑浪板的設計，利用身體平衡的技巧感受身體的極限，在旋轉、飄移過程中，提升自我保護意識。Gilbert指，魔鬼魚是戶外競技類產品，讓兒童在玩耍過程中，結交新朋友，分享玩耍的快感，提升其溝通能力和社交能力。



至於今屆嬰兒用品展新增「孕婦用品展區」，展示各式各樣懷孕前後的必需品，包括醫院包和奶泵等；「品牌廊」呈獻近50個知名優質品牌；而「智能嬰兒產品」專區則匯聚21家展商，展品緊貼高技術含量產品及智能生活的熱潮。



「智能嬰兒用品需求將會愈來愈大，尤其受年輕家庭喜愛。」Good Shine Development Limited總監Francis Wong介紹公司展出的寶貝成長墊，適合初生至12個月的嬰兒使用，更換台可在父母更換尿布的同時取得嬰兒的體重及體高數據透過內置藍牙BLE傳送模塊，直接與智能手機及平板電腦的應用程序連接，以提供進一步的資料給父母，例如比對世衞的成長圖表等。





香港玩具展、香港嬰兒用品展、文具展



日期：1月7至10日（星期一至四）

地點：灣仔香港會議展覽中心

入場人士：只供18歲或以上的業內人士參觀 (現場登記入場費：每位港幣100元)

業內買家，立即登記免費電子入場證，節省港幣100元！

網上預先登記：

玩具展 http://hktoyfair.hktdc.com/ex/35

嬰兒用品展 http://hkbabyfair.hktdc.com/ex/26

文具展 http://hkstationeryfair.com/ex/27



手機資訊站：http://hktdc.com/wap/J022

展覽網址：

玩具展 http://hktoyfair.hktdc.com/ex/25

嬰兒用品展 http://hkbabyfair.hktdc.com/ex/17

文具展 http://hkstationeryfair.com/ex/17

電話查詢： 1830668