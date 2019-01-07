議員指若有盈餘不反對派錢　倡60歲長者乘車半價

新一份財政預算案下月底公布，自由黨立法會議員鍾國斌今早(7日)出席電台節目時指相信社會對派錢仍然有期望，但他認為派錢對市民不是太有得着，建議成立醫療基金，及提升子女和照顧長者的免稅額，薪俸稅退稅上限增至4萬港元。



工聯會立法會議員何啟明則認為，倘今年財政盈餘允許，不反對政府派錢，此舉可回饋家庭主婦及中下層的上班族。他又建議將長者生果金免審查年齡降至65歲，及60歲長者乘車可獲半價優惠。他和鍾亦建議政府取消暫繳稅安排，認為不應該要求市民或企業預繳稅項。



另外，香港樓價雖然有所回落，但港人仍難以置業，財政司司長陳茂波昨日(6日)在網誌表示，暫無意「減辣」，但會考慮在不推升樓市及影響銀行體系風險的前提下，協助首期不足但有能力供款的市民上車。鍾國斌認同放寬樓宇按揭成數可以協助上車客，政府之後亦可考慮放寬壓力測試。



他指，有銀行的樓按最多只做5成，市民難以負擔高昂的首期金額，一手樓發展商會提供二按，令很多市民傾向購買一手樓，影響二手樓市場。他又提出不少父母為子女買樓和做擔保，建議政府為這些父母放寬樓宇按揭限制。何啟明則指，可以考慮幫助上車的年輕人，但關注放寬樓按限制會否增加市民上車後所冒的風險。