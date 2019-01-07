近7成劏房戶憂加租　無冷靜空間兩公婆吵架只能面壁

生活逼人，劏房點住人？循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心，進行「荃灣劏房精神健康及家庭關係」研究，去年3至5月以問卷訪問101名荃灣劏房住戶，發現85人(84.1%)最主要的壓力來源為居住環境，另70人(69.3%)擔憂被加租，逾65%人預視未來一年壓力不會降低，須一邊擔心被加租，一邊擔心被逼遷，致壓力未能於短期內消除。



循道衞理亞斯理社會服務處社工薛家進表示，根據政府統計處2016年中期人口統計，全港劏房戶有92,700戶，共209,700人，人均居住面積中位數僅56.5平方呎，而荃灣劏房共6600個，是新界區最多。研究發現，荃灣區92%的受訪劏房戶屬「3人或以上的家庭」，當中逾半居於110呎以下，家庭收入低於2萬。



研究又發現，受訪者傾向與朋友傾訴減輕壓力佔66%，其次為子女和社工為分別佔50%和37%。薛表示，反而向配偶傾訴者只佔30%，亦因配偶間若出現磨擦，家中並無足夠冷靜空間，令家庭關係更差。



荃灣劏房戶Anna一家三口於2年前居於一個80多呎劏房，月租約4600港元，全家收入約1.4萬港元，她指，負擔香港使費已很拮据，又要支付另一名兒子在內地的學費，故要限制每日只能使100港元，而居住範圍環境不佳，常與丈夫吵架：「就算同丈夫吵架，都無得走，一擰轉就係牆，再擰轉就係張床，走都走唔到。」劏房租約將於下月到期，業主至今未提出續約，令她感擔心。



另外，研究亦了解過受訪者的心理困擾指數，其中52人在凱斯勒心理困擾量表(K10)的總分超過30分，屬於非常高的分數，30至50分屬極高風險，有53%機會患上抑鬱症和躁鬱症。機構建議，港府應盡快做到公屋私樓七三比例供應量，中短期設立租務管制和發放非公屋、非綜援的一次性生活津貼等。