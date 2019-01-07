人口普查抽樣查工廈　憑拖鞋垃圾桶判斷有冇人住

香港每10年會進行一次人口普查，而兩次中間會有一次中期人口統計，按慣例下一次人口普查將於2021年進行，籌劃工作正進行中，預料今年2月向立法會財務委員會申請撥款約2億港元用作所需的電腦設備及服務。



立法會財經事務委員會今日(7日)討論籌劃2021年人口普查事宜，初步計劃於2021年6月30日起的36天內進行人口普查，並會繼續採用多模式資料搜集方法，例如電子問卷、電話訪問、郵寄及面談訪問。有90%住戶作短問卷，餘下的住戶需作長問卷，接受詳細訪問，提供多項人口及社會經濟特徵資料。



議員陳振英認為，人口普查的方法與10年前一樣，質疑為何不使用大數據去整合，以更有智慧方法去搜羅資料。他續指，不少市民居於劏房及工廈當中，擔心現時抽樣方法未夠全面。



議員朱凱廸指出，英國將人口普查與行政資料結合，建議香港倣效將不同政府部門的數據打通，認為能夠避免受訪者隱瞞而令到數據未必完全準確的情況。



統計處處長鄧偉江表示，行政記錄與統計系統結合的做法，多數出現於市民對政府或社會信任度高的地方，將市民的醫療記錄、福利等資料串連，直言有關資料對統計角度而言屬「寶藏」。然而，他認為香港市民對私隱相當敏感，將社會福利署、醫管局等資料以身份證作串連，以現時社會氣氛未必能接受，倘若社會接納則願意去做。



鄧續指，現時社會變遷，有顯著人數居於工廈當中，而統計處內部專業人員會於人口普查前在工廈設抽樣框，他認為要判斷工廈有人居住並不困難，例如工廈當中有擺放拖鞋，又或如垃圾桶中有蝦殼等。