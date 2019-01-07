政黨倡減75%利得稅　全面收回高球場用地

新一份財政預算案將於下月底公布，民主黨今早(7日)與財政司司長會面，提出超過300項建議，當中包括建議寬減75%的利得稅，上限2萬港元、寬免商業登記費一年、豁免食肆和小販牌照費用及受限制食品售賣許可證一年的牌照費用，以支援中小企及商戶，並建議政府應大規模收回新界棕地及發展商的農地儲備。



民主黨主席胡志偉指，政府應全面收回172公頃的粉嶺高爾夫球場用地，並積極推動《收回土地條例》，應付房屋和經濟發展需要，亦建議政府額外預留0.5倍專屬社福設施的地積比率，用作提供公營安老及殘疾院舍，解決社福設施土地長期不足的問題，改善追落後的現象。



該黨副主席尹兆堅表示，未來公營房屋供應非常短缺，建議政府預留30億港元的專項基金，設立過渡性社會房屋基金，而全港18區面對街市殘舊的問題，建議政府將街市現代化計劃加碼至40億港元。該黨又建議撥款100億港元，成立基層健康基金，為各年齡組群的居民進行各類型健康檢查和癌症篩查計劃，並建議撥款300億港元，在未來十年興建至少100間安老院舍。