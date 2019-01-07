兩普通科醫生診所兼職網列「皮膚科」　被控專業失德

再有普通科醫生以專科醫生頭銜行醫。曾受聘於新都醫療集團的普通科醫生楊超賢及馮天祥，被投訴未有採取足夠措施，防止該機構於網站為二人加上「皮膚科」頭銜，以至誤導公眾二人是皮膚科專科醫生，兩人被控專業失德，醫委會今日(7日)進行聆訊。



案情指，新都醫療集團2012年8月及11月在網站刊登「楊超賢醫生皮膚科」一詞，其後於2014年3月寫道「楊超賢醫生 皮膚科文憑」，楊被控未有採取足夠措施，防止以上事件發生，他同意控罪。辯方律師求情時指，楊2011年開始於該機構1周3日兼職工作，但2012年9月已離職，楊承認未有檢查網站資料，對資料亦毫不知情。



控方律政人員指，現時醫療機構普遍設有網頁，醫生有責任在機構刊登有關自己的資料前先作檢查，如醫生離職後亦要通知機構移除資料。辯方反駁指，醫生離職後不可能每日再檢查前任職機構的資料，強調醫生離職後對此應再無責任。



而馮天祥則被控於2012年8月至11月未有防止新都醫療使用「馮天祥醫生 皮膚科」字眼。他2012年中開始每周到元朗診所兼職一天，2013年中發現診所門牌的頭銜加上皮膚科一詞，他要求診所更改不果，於是馬上離職。馮承認未有防止機構在網上誤寫其資料，他稱不熟悉互聯網，甚至不知該機構設有網站。聆訊小組現正商議裁決。