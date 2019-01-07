環聯就爆保安漏洞致歉　政府死撐毋須改規管準則

香港環聯資訊有限公司(環聯)索取信貸報告的程序懷疑出現保安漏洞，立法會財經事務委員會今(7日)討論事件，環聯香港區行政總裁王芳就事件可能令市民造成擔憂致歉，又稱已聘請機構審查其安全應用架構及實施情況，審查完成並確定所有安全問題解決前，將不會恢復網上服務。此外，委員會通過無約束力議案，促請政府研究對信貸資料服務機構進行規管。



議員葛珮帆認為事件令市民十分驚訝及憤怒，直言情況接近無王管，讓他人任意取閱資料是嚴重缺失，亦反映政府於監管上有大漏洞，而環聯亦有保安漏洞，是不能接受及無可寬恕的錯誤。她認為金管局對銀行作出嚴謹監管，要求小心處理個人資料，但當銀行將客戶資料交予環聯後，卻認為不需要監管環聯，她認為金管局對現時的漏洞責無旁貸。



議員莫乃光認為事件涉及重要的敏感個人資料及金融財務資料，而環聯停止網上服務亦證明過去有問題存在，詢問政府會否考慮將信貸服務資料機構直接納入政府監管。



財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)孫玉菡表示，今次事件主要關於如何確保信貸資料及個人資料如何得到保障，重點在於私隱上，並非金融市場發展及規管，政府從事件中未發現有修訂規管準則的需要。金融管理局副總裁阮國恒則否認環聯沒有監管，認為任何機構掌控個人資料都要遵守《個人資料(私隱)》條例，而銀行使用環聯服務時都要符合相關實務守則，所以架構上環聯並非沒有規管。