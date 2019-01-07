41歲婦認刀捅55歲小三　稱遭多次挑釁釀失控

與丈夫育有現年11歲女兒的41歲婦人明永芳，約3年多前發現丈夫與已婚女下屬疑有婚外情，丈夫聲稱要冷靜搬往公司宿舍，卻被她發現與小三在「宿舍」築愛巢同居。小三又疑多次向她發訊息挑釁。事件醞釀至去年初，婦人到宿舍想央求丈夫回家，小三卻在場，她一怒之下以生果刀怒刺小三腰間多次。



該婦今早(7日)於區院承認一項有意圖傷人罪，法官聽取辯方求情後，押後至本月30日判刑。控罪指被告明永芳於去年1月15日在奶路臣街遠東發展大廈有意圖而使黃小珍(55歲)的身體造成傷害。



案情指自2016年6月左右，被告與女兒居於大角咀，丈夫居於涉案大廈。當晚8時許，事主進入涉案大廈升降機時，被告用手擋住升降機門衝向事主稱：「你又上去搵我老公」，事主感腰部被對方撞到，推開被告發現腰部插着刀，被告抽刀再插向事主，其後再抽刀想第三度插事主時，事主把刀推開並與被告互扯頭髮，2人在升降機外續拉扯，事主叫他人報警，被告卻稱：「報警啦！我預咗死㗎喇，你搶我老公，呃晒我老公啲錢」直至警方到場她才放開事主。



被告其後向警方指事主是第三者，她原想勸丈夫不要離婚卻見到事主，遂勸她別纏着丈夫，爭執期間她以在家帶來的生果刀刺向事主。事主送院後發現腹部被割傷且刺穿腹膜，更割傷肝臟，其手指亦被割傷，但於7日後出院。控方指事主現已康復。



辯方求情指沒有案底的被告於內地出生，2006年認識丈夫，兩年後結婚並誕下女兒。丈夫是一間環保業公司的大判，事主於2014年加入該公司成為丈夫的下屬。其後被告發現丈夫與事主的曖昧短訊，又常藉詞工作不回家，二人常為此爭吵。2016年丈夫聲稱要冷靜搬往公司宿舍，其後被告發現丈夫是與事主同居而心如刀割。



辯方指被告曾叫事主離開其丈夫，對方卻態度囂張與她展開罵戰且發訊息挑釁，又慫恿被告丈夫不給家用，又在社交網絡公然向他示愛，令女兒知悉事件。事主於2017年離婚後更變本加厲，令被告患上厭食症且嘔吐不止、骨瘦如柴。



辯方指案發前不久，事主曾打傷被告，又威脅會危害被告及女兒，被告雖報警但因丈夫力勸而無追究，事發當日她離家時「順手」拿生果刀欲作自衞，當見到事主要求她離開丈夫時，事主竟說：「你跪低求我喇！」被告想起長期受挑釁仍多番忍讓後便失控，現對自己鹵莽愚蠢行為深感懊悔，辯方呈上被告求情信稱向事主道歉，且呈上丈夫求情信，他承認有婚外情但已疏遠事主，自稱是罪人要為事件負上很大責任，現由他照顧女兒，因要工作很少時間見到女兒，望妻子盡快回家照顧女兒。



不過控方指被告聲稱曾遭事主打傷，但警方並無被告的報案紀錄。被告被捕後亦無向警方說過事主要她下跪的事。