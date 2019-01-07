警與擋路者膠着黃台仰5分鐘解決　辯方：有否吸取教訓

2016年年初一至初二發生的旺角暴亂案，4名涉案被告包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7罪，案件今(7日)於高院續審。高級督察麥寧峰繼續接受辯方盤問，代表被告之一容偉業的大律師指出，麥當晚到場後，多次呼籲現場群眾讓路，讓警方處理一宗交通意外，但雙方一直處於「膠着」情況，黃台仰只用了5分鐘便解決了警方20分鐘解決不到的事情，警方是否從中吸取到教訓，不要與群眾衝突。麥指這是因為現場人士與黃屬一夥人，又不同意該次事件是一個教訓。



庭上播放的片斷顯示，麥當晚到場約20分鐘後，警方多次表示要處理一宗緊急交通意外，呼籲現場群眾保持馬路𣈱順，但群眾不肯離開，黃台仰其後表示：「我哋𠵱家圍住架的士喺度成晚都無用，不如讓的士向後褪，但我哋圍住兩邊，唔畀啲黑警去靠近行人路。」現場群眾隨即拍掌叫好，並讓出馬路給一輛的士褪後離開。麥今日表示，他當時聽到黃叫人向後褪，但他當時沒有留意到上述第三和第四句說話。



麥再表示，他不覺得警方當時正與群眾有衝突。對於黃解決到警方解決不到的事情，麥則表示，因為現場人士與黃是一夥人，他們聽從黃的說話，但不遵循警方的呼籲。麥又指出，普通市民如果見到警方用「大聲公」表示有交通意外和有市民受傷，「正當市民都唔會阻擋警方」，他也不同意這次事件是一個教訓。聆訊下午繼續。