長者綜援資格60歲變65歲　下月1日起生效

政府今日(7日)公布，由下月1日起，將調高綜合社會保障援助(綜援)計劃的標準項目金額，以及公共福利金計劃下的高齡津貼，包括「廣東計劃」和「福建計劃」下發放的津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額，並把領取長者綜援的合資格年齡由60歲改為65歲。



而下月1日前已領取長者綜援的60至64歲人士均可獲豁免而不受影響。殘疾或健康欠佳的受助人的綜援金額亦不受影響，即不論他們的年齡，亦可繼續領取較健全成人為高的金額。



社會福利署發言人表示，政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把綜援計劃的標準項目金額及公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.8%，建議已獲得財委會通過，經調整後的津貼金額由下月1日起生效。兩項計劃調整共惠及約126萬人，政府為此將每年額外投放12.53億港元。



而綜援計劃下的租金津貼亦將根據既定機制，按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動作出調整，租金津貼的最高金額將會調高2.7%。



立法會議員鄺俊宇批評這次改動對長者影響非常大，因長者綜援金額與普通綜援相差接近1000港元，認為政府是向長者福利「開刀」。他續指，改動所節省的金錢並不多，但受影響的長者數目卻很多，批評是剝削長者現有福利，直言並不應該推行。