公屋落成量屢不達標　議員批長策報告一年不如一年

立法會房屋事務委員會今(7日)召開會議，討論長遠房屋策略2018年周年進度報告。運輸及房屋局上月公布新一份長策周年進度報告，未來10年公營房屋的目標建屋量增至31.5萬個，惟現時覓得的土地只夠興建24.8萬個公營房屋單位，距離目標尚欠可以興建6.7萬個單位的土地，擴闊房屋缺口。而制訂出租公屋佔公營房屋供應比例六成、以及制訂全港舊型公共屋邨重建計劃等多項動議，於會上獲得通過。



多位立法會議員批評公營房屋單位落成量屢不達標。議員張超雄批評長策表現令人失望，「咁多年都係不斷追(公屋建成量)落後，但愈講就愈落後！」另一議員郭家麒直斥長策周年進度報告「一年不如一年」，屢次令市民失望及痛心。郭形容在政府拙劣的房策下出現約11.6萬多個劏房戶居於惡劣環境，要求運房局局長陳帆為他們的苦況鞠躬道歉。



議員陳凱欣批評在長策目標大落後的情況下，基層等公屋等到無望，中產亦因買不起私樓而捱貴租。她提議政府大力推動過渡性房屋發展，包括為其設立專項撥款。另外，議員麥美娟關注政府對土地供應專責小組報告的看法，包括收回部分粉嶺高球場及棕地。



議員尹兆堅批評長策建屋目標已淪為「空中樓閣」，形容政府將港人當成「驢仔」，「以建屋量目標為紅蘿蔔咁氹我哋！」他指在2018/19至2022/23年度的首5年期內，政府預視只能興建約10萬多個公營房屋單位，換言之後5年期內要建成14萬多個單位，質疑政府難以兌現後5年期的建屋量。



運房局局長陳帆承認指，長遠的住房短缺問題不能一朝一夕解決，直言現屆政府已為此作最大努力。他指在政府覓得的210幅用地當中，其中119幅用地已劃作或改劃作房屋發展，另外27幅用地已開展法定改劃程序，他表示在上述土地到位情況下，有信心建成後5年期的目標單位數目。



陳帆形容政府對於發展過渡性房屋「相當投入」，亦相信由民間團體發展該等房屋會更具彈性及更快，而政府內部亦有討論是否為過渡性房屋設立撥款及基金等事宜。在專責小組報告方面，陳帆指政府正嚴肅審視報告，當有既定看法後，會適時一併回應；針對收回部分高球場建議而言，他作為運房局局長會歡迎任何增加公私營房屋的建議。