3警涉畀假口供　值日官講述被告押解事主經過

隸屬東九龍總區的三名衝鋒隊警員，在調查一宗毒品案時，涉嫌在口供內作出虛假陳述。涉案的兩男一女衝鋒隊警員事後被捕，控以一項作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪。三人早前不認罪，案件今(7日)在觀塘法院開審，控方庭上播放了長約12分鐘的閉路電視片段，顯示身穿便服的首被告及身穿軍裝制服的第二及第三被告，事發日走近男子蕭志邦，當時蕭獨自坐在一石壆，身後是草叢，片段沒有清楚顯示蕭有遭搜身，未幾即見首被告將蕭雙手反扣身後鎖上，首被告再全程按着蕭的右膊，最後由三名被告將其帶走。



控方傳召男警夏智偉作供指，當日他與三名被告同屬一架警車出勤，他任車長，約下午4至5時左右在黃大仙一帶作反罪惡巡邏，約5時許三名被告在黃大仙下邨下車巡邏，近5時半三人將一男疑犯帶上警車，並開往黃大仙警署。



黃大仙警署時任值日官張正光接着出庭供稱，三名被告當日下午約5時半從警署停車場解犯通道將男疑犯蕭志邦帶入警署報案室見值日官，首被告向張表示蕭涉藏毒自用，又展示聲稱從蕭右側褲袋搜出的0.7克懷疑毒品，兩個疑用作吸毒的玻璃器皿、紙巾及打火機等，張將上述資料記錄在電腦內，又確認蕭無投訴或要求後，再與首被告一同封存好有關證物，將之鎖到值日官夾萬等候稍後送往化驗。



張接受辯方盤問時承認，自己當日的電腦紀錄有兩處錯誤，包括寫錯警車號碼及將疑犯有招認寫作「在警誡下保持緘默」，但強調只是手民之誤，並無妨礙或妨害司法公正意圖。辯方又指，為了免受袋內物品，例如刀片、針筒誤傷，根據警隊搜身指引，警員是可要求疑犯主動交出或翻出袋內物品，不一定要警員伸手入袋搜查，張同意。



三名被告依次是34歲男警鄧文祖、31歲女警李軒賴和44歲男警長伍肇龍。