中環灣仔繞道1.20通車西行不到林士街橋　清風街入快線

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將在本月20日早上8時通車，運輸署、路政署、警方等部門今午(7日)簡介通車安排。運輸署表示，繞道通車分為兩個階段，今次可為駕駛者提供直接往返港島東西的主要幹道，有效紓緩干諾道中、夏慤道及告士打道的交通擠塞情況。車輛可由中環民吉街或林士街天橋，來往北角的東區走廊，其中繞道東行線在灣仔北有出入口，而西行線在灣仔和天后清風街分別有出口和入口。



由於隧道內不准切線，車輛在中環及東區走廊入口進入隧道前，要選定行車線，其中天后清風街入口會直入隧道快線，5.5公噸以上的貨車和巴士不准使用。



至於繞道西行線連接林士街天橋的道路接駁工程，需待東行線通車後才可進行，需時約一個月，工程完成前西行線出口只能往中區，不能接駁林士街天橋直接通往西區，往西區車輛需要經中環近畢打街調頭。林士街天橋連接干諾道中的下行斜路，在接駁工程期間會封閉。



路政署主要工程管理處處長盧國華表示，繞道通車後，會對道路交通產生分流作用，每年可節省4000萬個行車小時，亦因此每年可減少1.1萬噸二氧化碳排放。繞道的行車隧道設空氣淨化系統，一小時可處理540萬立方米汽車廢氣，系統包括淨電除塵器及二氧化氮過濾系統，可減少八成可吸入懸浮粒子及二氧化氮。