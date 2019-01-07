極殘忍！箭豬疑被人恐怖分屍　皮肉連刺黏樹上

鰂魚涌疑有虐畜狂徒出沒。有行山人士於昨（6日）傍晚6時許，行經康柏徑10號對上的行山徑時，發現一隻唐狗被鋼索勒着前掌，遂向愛護動物協會救助，愛協人員到場將唐狗救出，經檢查後發現狗隻傷勢無大礙，由於當時已入黑，愛協人員亦先行離去。



至今晨10時許，愛協人員再返回現場附近視察，查看附近有否其他捕獸器，同一時間，有行山人士經過上址時，發現行山徑旁的樹叢空地有兩個捕獸籠，內掛有蘋果作誘餌，其中一個捕獸籠附近，有箭豬的頭、內臟及腳掌等屍骸散布地上，其箭豬針疑被人冷血拔出，連皮肉黏在附近的樹幹上，狀甚恐怖。



警方、漁護署及愛協人員到場視察及調查，發現箭豬的肉呈粉紅色，相信在不久前才被虐殺，現場亦發現動物白骨，懷疑有動物已在之前遇害。警方正調查案件，並追緝冷血虐畜狂徒歸案。現場所見，附近的樹上掛有漁護署警告牌，內容是警告市民禁止捕捉野生動物，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁1年。



據行山人士陳小姐表示，昨晚有其他行山人士見到有狗隻被鋼索勒着前掌半天吊，不斷發出哀鳴慘叫聲，遂向愛協求助，該狗隻事後已放回山上，至今日又有人發現箭豬慘被分屍，她痛心地表示：「嚿年已經有4隻動物死咗畀人分屍，我哋都見到可疑人士，懷疑係佢做，佢係住附近，懷疑佢攞嚟食」。她又指，由16年開始已發現有動物誤中捕獸器，已多次向漁護署投訴，但都無作用，仍繼續見到有動物中招慘死，亦未見有狂徒因而被檢控。