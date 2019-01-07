青年非禮親妹稱對異性身體好奇　官指不尋常索心理報告

現年23歲輕型貨車司機，自2016年夏天起至去年底3次在家中非禮其親妹，當中包括摸胸、要胞妹脫光衣服並赤裸擁抱及以陽具摩擦其下體，案發時女事主只有15至16歲。



事件最終被揭發，該年輕司機今(7日)於區院承認三項非禮罪，其律師求情稱被告因對異性身體好奇而犯案。惟法官認為事件並不尋常，不認同被告單單因好奇犯案，認為要多了解被告的犯案原因，故決定拿取被告的心理報告及事主的心理創傷報告，並押後至本月28日判刑，期間被告繼續獲准保釋，但法官明言讓其保釋只是方便心理學家接見，並稱被告應預期將會面對監禁。



被告分別被控於2016年夏天、同年12月及2017年12月，三度在天水圍家中非禮當時15至16歲的X。案情指首次事件時被告趁X在客廳看電視伸手隔衣撫摸其一邊乳房，第二次事件時X在被告房，被告叫她脫光衣服，並稱要赤裸擁抱她，X因害怕而照做，被告除摸其胸及下體外，更以陽具摩擦X下體5分鐘。最後一次事件是X在被告房內，遭被告伸手進衣服內撫摸其兩邊乳房。



辯方求情指沒有案底的被告案發時為輕型貨車司機，月入約1.3萬港元，但會把8000港元交給母親。辯方指被告因對異性身體好奇愚蠢地犯案，現明白案件嚴重，而且X更是其親妹，現已很後悔，明白到其行為令家庭破碎且令父母非常傷心。不過被告父親仍有到庭支持被告並指兒子為人孝順且樂於助人。律師又希望法官可給予機會被告重新做人及重建家庭。



不過法官不認同被告單單因對異性好奇犯案，認為是不尋常案件，並指被告應曾因為一些事件而變成這樣，但現時沒顯示出來，故先拿取被告的心理報告及事主心理創傷報告以作了解。法官坦言對判刑感困難，並着被告及其父對心理專家坦白。



據了解被告現時與舅父同住，X則仍與父母居於天水圍。事件是因X將之告訴同校的男友，男友通知老師報警而揭發。