的哥遭箍頸亡遺孀向警方索償　官押6月再訊

65歲的士司機陳輝旺2012年被捕時遭警箍頸提起而頸部受傷，留醫1個月後不治，死因庭去年裁定陳為非法被殺；另一方面，陳的遺孀於2015年就事件入稟高等法院，向警務處處長民事索償，該案今(7日)進行內庭聆訊。代表警方的政府律師在庭上表明，如果陳的遺孀只是針對非法殺人一項理據提出索償，辯方將無法爭辯。聆案官就案件作出指示，並押後至6月25日再訊。



本案原告李少娟為死者陳輝旺的遺孀，她代表自己和兩名女兒提出索償，被告是警務處處長。代表被告的政府律師表示，死因庭要在毫無合理疑點之下，才可作出非法被殺裁決，因此被告無法就非法殺害死者提出爭議。不過，該律師補充說，辯方暫時不能承認賠償責任，因為原告一方除指警方非法殺人外，還指警方曾在警車內毆打和襲擊死者，故辯方還要了解原告的索償書後，才會決定是否直接承認賠償責任。



原告的律師則透露，按大律師的建議，原告打算傳召3名證人，當中包括一名醫學專家，以探討死者的致命原因。不過，聆訊官指出，死因庭已聽取所有關於死者死因的證據，法庭可作出推論，既然死者是非法被殺，無論死因為何，情況都不會有大分別，除非是死者死亡前有一段時間特別痛苦，故他希望原告考慮是否有需要傳召醫學專家證人。



聆案官最後作出指示，原告在2月28日或之前將索償書、醫生報告和死因庭報告存檔，被告則在3月21日或之前將抗辯書存檔，如有需要，原告在4月5日或之前回覆被告的抗辯書。聆案官表示，辯方在收到索償書，向大律師索取意見，研究是否就賠償責任提出抗辯，如果辯方有需要抗辯，雙方留待下次聆訊時再研究是否有需要傳召醫學專家作證。