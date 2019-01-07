垃圾徵費回收配套仍不足　飲食界憂成本大增

政府提出落實都市固體廢物收費多年，去年終向立法會遞交條例草案。條例草案委員會今日(7日)與團體代表及政府舉行會議，不少團體及市民均擔憂回收配套，以及落實垃圾收費後會令前線清潔人員工作量大增。出席公聽會的市民朱江瑋批評，現時不少單幢樓「就算畀錢都無人肯收垃圾」，政府對這批三無大廈支援極為不足。



獅子山學會項目主任吳健華認為，政府推行垃圾收費必定會激發民怨。他又關注近年大量旅客訪港，製造大量垃圾，但旅客卻毋須支付垃圾收費，質疑政府是要「屈香港市民幫旅客埋單！」



不少餐飲業界於公聽會上反映政府對廚餘回收支援不足，擔心實施垃圾收費後成本會大增。香港餐飲聯業協會副主席曾維估計，以酒樓為例，垃圾收費後每個月開支會增加2萬港元，成本或會轉嫁消費者。他希望政府可補貼業界，並完善廚餘分類及處理設施。稻苗學會第一副主席馬健亮亦批評，政府現時的廚餘處理設施未能處理全港食肆的廚餘，加上不少中小型食肆空間不足，難以存放廚餘回收桶，故要求政府興建更多廚餘處理設施，以及於地區設廚餘回收站。



環保團體綠色和平項目主任陳可淳指，大部分市民均支持實施垃圾收費，認為應加快審議相關草案，但她亦要求政府必須完善回收配套，改善回收桶設計，以及推行更多生產者責任計劃。



環境局副局長謝展寰回應指，很多外地城市已推行垃圾收費多年，已驗證計劃可減少垃圾量。對於團體意見指回收基建未成熟，他表示參考其他地區的經驗亦不是完成所有基建才推行垃圾收費，政府希望透過收費在上游分出回收物料，去支援下游回收設施。