網民熱話：速遞電單車揾命博？　搖頭擺尾險撞的士

送外賣固然要使命必達，但同時都要注意安全。有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam片段，指昨日（6日）有一輛連鎖食店速遞電單車在馬路上飛馳，險撞到前面一輛的士，幸技術搭救未有釀成意外。事件引起熱烈討論，網民紛紛大讚鐵騎技術高超，惟認為打工不應「揾命博」。



從網民Rio Ling上載的片段可見，原先鏡頭只有一輛綠的在迴旋處行駛，其後一輛速遞電單車突然急起直上，「頭搖又尾擺」，更險撞向的士。的哥見狀相信亦被嚇窒，立即打燈示意，鐵騎沒有停下，繼續超前的士離開。發文者留言謂：「小心甩尾呀！」



網民看過片段後，紛紛大讚其技術，但認為送外賣不應博命，「唔係次次咁好彩，打工唔使揾命博嘅」，「現在送外賣job 好好搵？可以攞自己條命黎博...」又有人表示鐵騎的駕駛方式，令車上食物「唔要得」，「個薄餅唔要得，試過睇住架電單車劈彎入嚟，結果成個餅啲料劈埋一堆」，「咁shake法，個薄餅啲餡散曬啦」。亦有人笑言「挑機」都要睇對手，「的哥食過夜粥，臨危不亂等你派利是錢」。



網民有話說



Wai Chi Leung：人哋出錢，佢出命，咁不如做快餐車，最多畀人拉，起碼唔使死吖



Alex Kwok：入迴旋處收都唔收一下，外賣咁好搵咩？



Peter Lai：佢真係搵條命嚟開工，傻仔



Wai Chuen Shing：小心過唔到年呀！車手



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