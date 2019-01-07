警員睇片千多小時　憑片中人內八字步姿認出林子健

民主黨成員林子健2017年8月涉嫌訛稱在街頭被操普通話的大漢迷暈擄走並施虐，事後他被指「作古仔」，被控以一項「明知地向警員虛報有人犯罪」罪，林不認罪，案件今(7日)於西九龍法院續審。



偵緝警員何斌成供稱，他於2017年8月15日凌晨參與拘捕被告林子健，之後參與調查期間前後接觸過被告共約8小時，他形容被告的樣貌特點，是說話時左邊嘴角會明顯向上翹，而被告行走時明顯以「內八字」步姿，雙手擺動幅度較小。何之後負責翻看由同袍搜集回來的閉路電視片段，他據自己接觸被告後留下的印象，包括樣貌、身形、衣着、步姿等，以查看被告有否出現在有關地點。



何指他花了1500至1800小時翻看閉路電視片段，由翌年5月初看至9月初，片段中除了他認為是被告的人外，並沒有見到與被告相似的人，也不見有人被擄上車。



辯方曾向法庭提出反對，指控方不應以何曾多次翻看閉路電視及觀察步姿，以確Ｆ認片中人是被告本人。辯方認為辨認步姿是專門學問，需要有關專家評核，故警員證人的觀察不應被接納，而香港刑事法庭亦從沒試過以步姿去辨認被告人。裁判官經退庭考慮，最終批准何就有關閉路電視片段及截圖作出身份辨認。



其後控方播放閉路電視片段讓何辨認，其播放至一名已戴口罩男子行經食肆「深仔記」時，何指憑其步姿等認為是被告本人。被告聞言反應很大：「嘩！步姿啊？」裁判官要求辯方律師嚴肅地提醒被告切勿干擾，但被告繼續批評「造假做到咁！」並突然大力拍枱，然後向法庭致歉。其後控方要求何在庭上辨認被告時，被告向何舉雙手揮舞，最終被告被認出。



散庭時，被告又特意詢問裁判官是否不能直接與他說話，裁判官着他有事要表達可指示代表律師。被告又在裁判官離開法庭時，大聲對其律師示意等。