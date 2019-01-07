道士聲稱曾令中風者甦醒　為事主驅靈須接觸下體

報稱道士的中年漢袁銘權被指藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人，及對她的15歲女兒上下其手，被控7項非禮及1項襲擊罪，袁今日(7日)出庭自辯。



袁聲稱自己8歲時，一日在夢中有慈祥的準提佛母將金身羅漢帶到他跟前，指他與佛有緣，要他跟金身羅漢學法。他指，此後幾年金身羅漢斷續在夢中教他一些「我唔識嘅嘢」，直至15、16歲左右，一次金身羅漢說他的姐夫會有劫難，他遂求天神神仙庇佑，果然姐夫工作時隔鄰的地盤出了工業意外，自此他知道自己得了特異功能：「我夢中見到嘅嘢係真嘅，我相信上天畀我呢個特異功能可以幫人」。



在17、18歲時，在父親介紹下，他首次替叔伯被指患精神分裂的姪女驅邪靈，成功勸得邪靈返回地獄等候安排投胎。他又指曾在金身羅漢監察下，躺進剛起骨的墓穴吸陰氣，又在祂的轉介下，轉跟東方成就佛學法。



他說自己除有收錢幫人驅邪靈外，還會用法替人治病，他曾用法力令腦中風病人甦醒，又曾幫助一名腸癌病人，用法力令脂肪包裹癌細胞阻礙其發展，終讓醫生成功切除。他甚至能透過靈界的「手下」，遙距替X母女治咳嗽。他又說在用法治病期間，都會與善信有身體接觸。



袁形容第一次見到X，已知她體內的邪靈、嬰靈及玄珠，曾跟她解釋玄珠是邪靈在強姦她時，趁她性興奮打開陰門放進她體內的，會吸走她的陽氣令她身體衰竭，故必須接觸她的下體去移除。而邪靈喜歡匿藏在人體的乳房及下體，都必須接觸這些部位施法。他聲稱已向X解釋清楚施法步驟手法及原因，而在他施法期間或之後，她未曾表達不願意、不快或不滿。