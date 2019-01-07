工展會煞科人頭湧湧　商家推終極優惠冀出清存貨

在維園舉行的第53屆工展會今(7日)踏入尾聲，24日的展期吸引過百萬人次入場，而今天最後一日，不少展商都推出終極優惠，期望回饋入場市民。



專門銷售蝦子麵的福林御麵食品有限公司，於工展會的麵食售價是門市約7折，而推廣價的100港元4包蝦子麵，1包裏有5小包麵，等於100港元可買到2斤蝦子麵。



該公司今日推出最後優惠，買滿200港元送一包麵，而部分商品亦有9折。董事總經理陳寶隆表示，該公司首次參加工展會，志在推廣公司品牌，他認為股市下跌等因素亦有影響市民消費意欲，而今次錄得6位數字營業額，尚算滿意。



專賣醬油及調味料的李錦記，原本110港元3樽XO醬，今日優惠增至110港元4樽，吸引大批市民排隊輪候購買。



售賣海味的安記海味負責人潘權輝表示，受惠於好天氣，今年工展會入場人流多，到今日最後一日入場人士仍絡繹不絕，帶旺生意，現時不少花膠和冬菇已售罄，今年在工展會生意額比去年錄得一倍增長。潘又指，為盡早讓員工下班參加「慰勞宴」，故今日將原本標價288港元的鮑魚福袋，減價至248港元，期望盡快賣完餘下存貨。



寒衣亦是工展會的主流銷售產品，繆氏成功製衣廠有限公司銷售及市場部總經理梁偉亮稱，不少港人會趁工展會購買禦寒衣物，以備外遊時穿着，有市民亦會豪花5000港元買足「全副裝備」如防寒內衣、外套、褲、鞋和面鏡等準備到北海道滑雪，而早前天氣轉冷亦帶旺銷情，故今年生意額有一成半至兩成生意增長。