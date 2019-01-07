工程師命喪渣馬　家屬質疑錯過急救黃金時間

見習工程師吳卓諭2015年參加馬拉松時暈倒，延醫至翌日返魂乏術，終年24歲，事件其後展開死因聆訊。死者家屬及醫院管理局的代表，今天(7日)先後就案件作結案陳詞。裁判官在聽取陳詞後，因為需要考慮證供及陳詞內容，因此將案押後至本月16日作出裁決。



死者的胞姊今天在陳詞時，指其弟弟經解剖後，斷定他的心臓未到肥大的程度，因此請求法庭不要裁定他有心臟肥大症。此外，她亦引述證人口供，指在現場沒看到有單車巡邏隊，救護隊員亦不知救護站電話，令死者錯失盡早接受心臟去顫器救治的機會。她不同意去顫器太笨重，因此不適宜配置予救護員的說法。她並引用早前藝人余德丞突心臟病發，但因及時獲搶救而被救活的新聞，指其弟弟的急救黃金時間，因每個環節的拖延而喪失。她亦批評賽會安排混亂，及不應將急救責任完全外判予醫療輔助隊。



至於醫管局的代表律師就表示，急救隊伍在接報後2分鐘已到達出事現場，當時死者已無心跳呼吸，瞳孔亦已放大。其後救護員在當場、以及死者被送到救護車後，人員都準備為他做心臟去顫，但已沒有記錄到心跳。大律師指死者之後已在最快時間之內送到律敦治醫院，並為他打了22劑腎上腺素，已較一般情況為多。總括而言，死者當時已獲得最適切和快速的救治，因此大律師請求法庭裁定死者死於自然。