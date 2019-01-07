私家車瘋駕攝車罅撞警車　倒行撼欄一男一女逃遁

天水圍發生瘋狂駕駛事件。今日（7日）下午4時許，新界北總區交通部執行及管制組警員，在天水圍天湖路近天耀路巡邏時，發現一輛白色私家車懷疑「Cut雙白」，違反交通規例，警車於是尾隨，至約600米外的天湖路與天城路交界一燈位時，兩車私家車分別在中線及快線停下候燈，警車見時機成熟，遂示意白色私家車停車候查。



期間，白色私家車卻突然衝前，試圖穿過中線及快線其他車輛之間的車罅，但不成功，於是轉而向後退，先撞倒警車車頭，其時有警員利用伸縮警棍扑白色私家車車窗，企圖阻止他繼續行駛，惟白色私家車繼續褪後，倒後行駛近200米，至天瑞路時，再往天水圍醫院方向奔馳，至天水圍公立小學對開時，失控撞毀路邊鐵欄，車上一男一女即時棄車而逃。



肇事白色私家車左邊車窗碎裂，另有兩輛捱撞的車車身毀爛，而警車亦輕微損毀，其中一輛被撞的車，車上一男一女受輕傷，需送院治理。警員其後搜查肇事白色私家車，惟未有發現任何違禁品，車輛亦未被報失或通緝，正追查私家車上的男女逃遁的原因。根據運輸署資料，肇事白色私家車於2010年出廠，11年由一名姓溫女子首次登記，報住地址為葵涌。