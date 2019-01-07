內地漢涉20萬假金牛呃換錢黨　司警追緝同黨

一名內地漢夥同另一男子圖以200張假金牛(總值20萬港元)，詐騙換錢黨匯款逾17萬元人民幣，兩名騙徒獲轉帳後拔足而逃，事主發現受騙後追截，最終在途人協助下截獲一名騙徒。司警指，涉案偽鈔涉及香港三家發鈔銀行，其外觀逼真但質感粗糙。



案發於上周六晚(5日)11時許，從事非法兌換的30餘歲內地女子，在新口岸某公園外招攬客人，期間張姓男子夥同另一人要求兌換人民幣，雙方協議以20萬港元兌換178,000元人民幣。有人即場展示一疊金牛，女子信以為真，並將人民幣轉帳到指定戶口。待手續完成後，兩人將該疊港幣交給事主，未待對方點算，他們即轉身逃走，事主始驚覺紙幣粗糙，懷疑被騙隨即追截，在途人協助成功攔獲姓張男子，並報警處理。



被捕內地男子姓張，29歲，報稱無業，治安警將案交予司警跟進，調查期間有人拒絕合作。司警發現該疊假金牛共200張，涉及三家香港發鈔銀行共9組號碼，包括84張中國銀行(香港)，74張屬滙豐銀行，及42張是渣打銀行。司警指偽鈔外表逼真，有金屬線，但紙質十分粗糙且無水印。案件因涉巨額詐騙及假貨幣轉手，現移送檢察院偵辦。司警正追查另一涉案男子下落。