搜查線：票選2018年風雲人物　你心目嘅係…

2018年剛完結，過去一年發生大大小小的事，哪個人物令你印象最深刻？



東網記者日前進行街頭訪問，了解2018年市民心目中的風雲人物。當中有後生仔覺得特朗普，以至唱到上NASA的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋是風雲人物。亦有人覺得網紅紮鐵工「鮑魚」最貼地，最能夠代表香港人。以下的結果，不知與你心目中的排名是否一樣呢？



第三位：任何仁、汪明荃



揚威國際的任何仁、去年自創「汪阿tag」的汪明荃並列第三名。「任何仁」由真人身着藍色特技衣扮演，是為了帶出「任何人都可以救人」的意思。黃先生似乎不太受落，嘲笑創作者審美眼光差，「咁樣衰都攞得出嚟！」而梁先生認為任何仁似足「動作」影片主角，所以令人印象深刻，「好似我平時睇啲片嘅角色咁。」當記者查問片名時，他尷尬一笑：「黑衣人囉...哈哈！」



「其實都幾難用！特別係多人嗰陣時」由「IG紅人」汪明荃（Liza）帶起的「汪阿TAG」其實用起上來並不簡單，羅小姐非常佩服汪阿姐的耐性。「汪阿tag」熱潮風靡全港，不少網絡潮人跟風一齊玩！許先生雖然親身沒有用過，但身邊不少朋友都有用。他覺得「汪阿TAG」的想法特別，而且效果不俗，好適合一班朋友合照時使用！



第二位：魏瓔珞（延禧攻略）



在暑假熱爆全港的《延禧攻略》，因劇情緊湊獲不少網民追捧，「最鍾意魏瓔珞，又靚又聰明！」李妹妹大讚劇中角色聰穎，講起《延禧》精彩劇情，更滔滔不絕...「佢乜都唔怕，好勇敢！」用一星期追完70集的陳小姐，認為比起劇情，劇中男主角「顏值」更吸引，「我係為咗啲男主角而睇，好靚仔！」而用了兩個星期追完全套劇的林小姐，對劇集有讚冇彈，不斷強調，「真係好好睇！」



第一位：吳業建（鮑魚）



冇聽過「吳業建」的名字，亦一定有聽過出自他口中的「金句」：「係窮呀！x你個x！」潮語源自一段暴雨中拍攝地盤工人的短片，一句簡單、直接的對白，表達了香港無數打工仔的心聲！「有共鳴，因為我哋都係做工程。」從事建造業的林小姐訴說：「工作好天曬落雨淋」，深明地盤工作辛酸，但就反對鮑魚講粗口的演繹方法。不過，亦有市民認為講粗口沒有問題，「我都講粗口㗎，x你個x！」李生即場模仿鮑魚的對白，「講粗口好正常啫，返工辛苦嘛！」他認為講粗口更「貼地」，可以真實反映打工仔為生計死捱爛捱的寫照...攞到第一名，的確實至名歸！