政Whats噏：鍾國斌唔認自由黨係壞孩子

正所謂凡事總有例外，自由黨一向有建制派「壞孩子」之稱，過去成日有時會同政府唱反調。事隔幾年，現任嘅自由黨黨魁鍾國斌(Felix)今日(7日)出席網台節目時，就話佢哋根本唔係壞孩子，仲話係外界封畀佢哋嘅稱號。



事緣係民主黨前主席劉慧卿，喺網台節目上提到，話Felix曾經講過話「我哋依家自由黨唔係壞孩子喇」，認為佢意有所指，話佢無端端噏咗呢句，仲話佢整咗好多動作，令到外間有好多疑惑。Felix聽完隨即反駁「有咩咁疑惑啫」，話係外界對佢哋嘅稱號，所以要話番畀人知佢哋唔係。



當年自由黨點解被叫「壞孩子」？係緣於當年嘅黨魁、行政會議成員多次高調批評時任特首，包括指對方小氣、甚至兩次呼籲時任特首辭職，最終搞到被「搣柴」，連全國政協都冇得做。



另外，Felix一向都好關注中美貿易戰，之前就認為喺不斷升溫嘅情況下，香港難以擺脫困境，預計今年香港股市、樓市、同埋部分行業等會面臨危機。但佢今日就話覺得依家相對地冇咁危險，因為美國內政已經搞到「頭暈身㷫」，而且中美雙方又展開咗休戰期，再加上雙方依家進行談判，相信最終會傾到啲嘢番嚟，到時個情況就會無咁嚴峻。