虐殺箭豬：漁護署去年檢265個捕獸器　無人被檢控　

鰂魚涌康怡花園後山有箭豬疑虐殺，案件已交由東區警區重案組跟進，愛協及漁護署人員亦有到場處理，其中漁護署發言人指，署方過往曾在該處樹林發現捕獸器，惟現場暫未發現可疑人士，亦無發現任何被捕獲或受傷的動物，職員當時已隨即移除有關捕獸器，並在該處豎立警告牌，以及加強於該區的巡邏。



署方會繼續密切留意有關情況，如發現違例活動，會採取適當的跟進行動。署方每年均檢獲非法放置狩獵器具，其中16年有198個，17年有172個，18年首10個月則檢到265個；至於檢控個案方面，16及17年分別有1及2宗，18年則無檢控個案。



箭豬又名東亞豪豬，一般棲息於郊野山林中，是香港常見的野生動物，在本港是《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》）指明的「受保護野生動物」。《條例》訂明，任何人如未經許可，不得管有任何狩獵器具或使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元。此外，如狩獵或管有任何由《條例》指明的「受保護野生動物」，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年。