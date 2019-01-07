HMV員工申破欠　工會指新年前獲墊支不樂觀

申請自願清盤已三個星期的HMV零售仍未向70名員工發放遣散費。協助受影響員工的工會指，今(7日)已有首批員工向勞工處申請破產欠薪保障基金，惟過程需時，對員工在農曆新年前獲得基金墊支不樂觀，又指員工新年前失業，已感到十分徬徨，希望勞工處及臨時清盤人盡快發放有關款項，讓員工渡過年關。



香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠指，申請破欠基金的首要條件是涉事公司被強制清盤，惟HMV是自願清盤，故工會經過一輪行政程序，今終成功與員工申請法援，入稟將HMV零售強制清盤，同時再到勞工處申請破欠基金，期望盡快為受影響的員工取得基金墊支。



林又指，臨時清盤人上月承諾向受影響員工發放8000港元欠薪、2000港元代通知金及8000港元遣散費，但至今僅發放欠薪及代通金，餘下遣散費則要與相關的強積金公司對數才能支付，預計需要一至兩個月時間。他說，破欠基金由申請至取得墊支平均需時3個月，對員工在農曆年前獲得遣散費不樂觀，促請臨時清盤人及勞工處體恤員工面對失業及年關的困難，盡快發放有關款項。