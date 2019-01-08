政Whats噏：議規會研修例　3項有2項涉梁君彥

去年7月立法會休會前，民主派議員對立法會主席梁君彥提不信任動議，仲發聲明要求梁辭去3間上市公司受薪非執行董事的職位。動議雖被否決，但原來仲有手尾跟。據聞議事規則委員會(議規會)正研究係咪要限制大會主席出任私人公司董事。



議規會今午(8日)開會，據悉會討論3大事項，包括是否規限主席出任私人公司董事。有民主派議員認為主席為保持中立，不應出任受薪或非受薪的董事職務。而秘書處資料顯示，英國、加拿大及澳洲議會，只有英國上議院有禁止主席出任董事嘅規定。有委員評估，由於各派議員意見不一，就算規限都要諗係全禁或限制數量，或需長時間討論。



餘下2個事項，包括要求主席候選人在提名時已簽署國籍聲明，否則會被視為無效提名。議規會於去年曾就此作廣泛諮詢，獲得各派支持，料可獲通過。以上2項都同梁君彥有關，梁於2016年選立法會主席時，被指擁有英國國籍，雖然佢已放棄但仍引起好大風波。



最後一項是前年修改《議事規則》的手尾，當時改革選主席機制，由立法會秘書長主持選主席會議，今次只是將內務守則作同樣修訂，不具爭議。