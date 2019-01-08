探射燈：停車熄匙3年僅4檢控

交通督導員的待遇不俗，每年均吸引不少人應徵。警方今年曾大舉招聘交通督導員，有關職位以公務員條件聘用，月薪由約1.7萬港元起。不過交通督導員對停車不熄匙所發的「牛肉乾」數字奇低，有關注團體認為長遠應該加強對交通督導員的培訓，檢討人手編制。



根據警方資料，交通督導員主要負責執行交通法例中有關停放車輛的規定，包括就違例停放車輛和停車不熄匙發出定額罰款通知書，其人手編制與區內的咪錶位數目掛鈎。惟翻查數字，交通督導員就停車不熄匙發出的罰款通知書，3年就只有4張，2014年全年更是未曾發出過。



中西區區議會交通及運輸委員會增選會員（一六至一七年）葉錦龍認為，交通督導員的人手編制遠低於需求。以中西區為例，全區只有13個交通督導員，不足以應付區內違泊問題。他指，交通督導員有指揮交通，減輕區內違泊的責任，亦能減輕交通警的工作負擔，以便處理突發意外。對於停車熄匙檢控數字偏低，他估計部門內部對執法標準模糊，以致難以提出檢控。他建議長遠應該增加交通督導員人手，並加強管理和培訓。