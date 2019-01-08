東方日報A1：北角碼頭闢竇　當值超時攤抖

懶理違泊阻交通，「咖啡仔」匿碼頭狂吹水。隸屬北角警區的多名交通督導員，疑執勤期間匿藏北角渡輪碼頭隱蔽「蛇竇」，休息玩手機或與同袍閒聊。蛇竇每日有不同督導員「打卡」，消息指該區督導員更經常轉換蛇竇避人耳目。惟區內違泊嚴重，立法會議員促警方檢討事件，又指制服人員蛇王會影響形象。



「成日見到啲咖啡仔出入碼頭，但唔知佢哋做乜。」經常到北角碼頭做運動的人士稱，不時看見身穿制服的交通督導員出現。該碼頭人流不多，在一樓來往北角與觀塘渡輪線旁邊，一條石柱後方隱藏通道，外圍有大型廣告帆布，來往行人難以察覺；通道內陳設簡單，只放了幾張椅子，椅子旁有飲過的飲品及煙包等，疑有人在此煲煙吹水，周圍放有幾個油漆罐及地上滿布灰塵煙蒂，恍如待裝修用地。



但東網記者連日直擊，該隱蔽通道淪為該區督導員蛇竇，3日內至少5名早更督導員曾在上址出沒。其中一日，1名督導員在渣華道街市外的一段渣華道向違例司機發告票及勸喻違泊司機離開後，在中午12時45分走到碼頭直入蛇竇，坐在椅子上玩手機，期間只曾往附近洗手間；另一同袍則在下午2時到達，然後2人一同在下午2時半離開。他們往電照街向違泊司機作出勸喻，之後便走回北角警署方向。



另一日約中午12時半，另外2名督導員又同時出現碼頭，場內保安員未作任何干涉。其中一名督導員逗留5分鐘就離開，但於下午1時折返，並逗留至近2時才離開；另一名督導員就在蛇竇「留守」，足足蛇王兩小時。兩人在蛇竇自得其樂，閒聊、玩手機，有人甚至除下帽子及外套，神情輕鬆自在。惟當時北角碼頭附近的渣華道及北角道，車輛違泊情況甚為嚴重。



其後，第5名督導員現身蛇竇，他當日早上7時半抵達，或由於當日是學校假期，附近校車阻塞情況改善，他亦樂得清閒，只顧在蛇竇玩手機。



據消息人士透露，該區督導員執勤期間蛇王已至少1年，並且經常轉換蛇竇，以避開市民注意及上司突擊檢查。以往的蛇竇曾為區內一所快餐店內的幽暗角落，尤其是清晨未有顧客的時候；電廠街一帶的樓宇後樓梯亦曾是蛇竇選址，位處後巷，閒人免進。



據警察通例，交通督導員每更執勤時間內，可獲1小時用膳時間，及兩次不超過15分鐘或合共30分鐘小休時間，以便略用茶點，小休地點可以是警署以外的地方，但必須為其巡邏分段或地區內，並由相關分區指揮官指定為適合用茶點的地方。



立法會議員郭偉強指，警方需研究及檢討事件，他明白在街道執勤工作及種類多不勝數，警方會有先後輕重安排，如交通指揮及檢控違例泊車等，「如果真係有嘢做，都可以返警署做，距離碼頭唔遠，匿喺碼頭做，點講都講唔通。」他指若遭揭發，將有損觀感及影響形象。



就有關交通督導員涉嫌蛇王，警方發言人表示，警方會跟進調查，如證實有人違反指引或紀律，定必嚴正處理。



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