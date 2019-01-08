工程監督無做好　陳帆後知後覺學者促下台

沙中線紅磡站聆訊中有多名高官現身說法，運輸及房屋局局長陳帆是牽涉事件的最高級政府官員。中科董事潘焯鴻供稱於一七年九月電郵陳帆，告知地盤有工人大規模剪鋼筋，但陳帆稱當時並無查閱有關電郵，更要待傳媒揭發剪鋼筋事件後才「搵番個電郵嚟睇」，但承認事後並無約見潘了解事情。有學者直斥陳帆後知後覺，工程上更是監管不力，直指「身為一局之首都咁，好應該問責下台」。



陳帆於聆訊第三十六天作供，是鮮有選擇以粵語作供的政府高官。陳帆於庭上被多個涉事方質疑處事手法，潘焯鴻稱早於前年電郵陳帆告知紅磡站地盤發生剪鋼筋事件，陳帆於庭上解釋指自己有兩個電郵，其中一個電郵先經下屬「過濾」，認為有需要才會告知他電郵內容，因此陳到剪筋事件發生後，才首次閱讀潘發送給他的電郵。



被指後知後覺的陳帆沒有選擇約見事件中的關鍵人物潘焯鴻了解剪筋事件，他於盤問下表示，潘當時曾以電郵告知局方事情已得到解決，認為同事於「文件上」已將問題解決，又指「係咪有問題我哋已經全盤掌握」，但其後又聲稱到現時仍未清楚理解紅磡站的建造情況，亦承認原先指示港鐵進行的月台負載測試已「無晒聲氣」，故要改用鑿石屎的方法去檢視月台情況。



理大專業及持續教育學院講師陳偉強直指陳帆對剪鋼筋事件「成日乜都唔知，要靠睇報紙先知」，毫無警覺性，亦認為陳低估了事件的嚴重性，事後更未見他盡力補救，批評他過分信賴承建商禮頓及港鐵，未有做好監督工程的角色，直指政府應盡快「換人」。