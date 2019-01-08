港鐵員工兩度補填紀錄　黃唯銘承認如同造假

傳媒去年五月踢爆沙中線紅磡站發生剪鋼筋事件後，港鐵曾兩次向政府呈交報告，政府發現兩份報告提及的螺絲帽數量出現偏差，其後更公開表示對港鐵團隊感到失望。庭上又揭發港鐵員工曾兩度「補填」東西線月台層板連接連續牆的螺絲帽接駁紀錄，「被辭職」的前港鐵工程總監黃唯銘作供時認同後補紀錄等同造假，形容是「好大的無心之失」。



根據相關指引要求，地盤監督及適任人員需於一五年施工期間填寫螺絲帽巡查紀錄。有港鐵工程師表示，於一七年二月參與港鐵內部調查時，已得知禮頓未有按照指引提交相關巡查紀錄。直到去年傳媒報道紅磡站剪筋事件後，多名港鐵人員於同年六月協助準備報告交予屋宇署，港鐵起初呈交一張螺絲帽檢查清單表格予屋署，報告日期寫上一七年二月，目的是為了回應一七年初的內部調查，強調無意誤導任何人。



港鐵其後再制訂另一份詳細版螺絲帽巡查紀錄，多名港鐵人員均聲稱以為該份後補文件僅供內部參閱，不知為何報告卻被公開。但其中一名港鐵工程師作供時前言不對後語，經再三盤問下終承認是因為屋宇署認為首份紀錄不符合要求，才補做一份較詳細報告予署方。

委員會主席夏正民質疑螺絲帽紀錄理應在巡查時制訂，不明白為何其後要補交文件，直斥港鐵刻意美化及「化妝整靚報告」。港鐵常務總監（車務及中國內地業務）金澤培早前亦在記者會表示，若發現員工偏離守則，港鐵將執行紀律處分。