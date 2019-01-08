紅磡站剪筋醜聞10大疑團未解　聆訊後日復審

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊經過大半個月休庭後，後日(10日)復審。委員會之前完成三十八天聆訊，六十五名事實證人全部作供完畢，但本報分析聆訊證供，發現仍有至少十個疑團未解開，除被剪鋼筋數目至今成謎外，到底誰人指示要剪鋼筋、月台需否進行急切修補工程甚至是否需要拆掉整個月台等，仍懸而未決；聆訊後日起將進入另一階段，屆時會傳召多名專家證人，他們能否以專業角度拆解疑團則拭目以待。



沙中線紅磡站聆訊將先由港鐵委聘的專家證人Steve Huyghe及委員會委聘的專家證人Steve Rowsell出庭作供，待所有專家證人作供完成後，會由各涉事方結案陳詞，預計整個聆訊可於本月廿九日完結。



回顧三十八天聆訊，庭上揭示禮頓的工地文件紀錄「一團糟」，更有偽造文件之嫌。根據屋宇署的地盤監督及質量監控計劃（QSP），禮頓於工程中有責任「全日」及「持續地」監控地盤所有鋼筋及螺絲頭的接駁和安裝，更需製備相關巡查紀錄，但禮頓多名證人均稱不知道QSP要求，亦沒有留下巡查紀錄。直至去年五月剪鋼筋事件被傳媒揭發，禮頓才向委員會呈交巡查紀錄，但全靠禮頓人員憑記憶補填，甚至無證人可以明確指出紀錄是由何人填寫，令人費解。



另外，禮頓曾因泛迅工人違規剪鋼筋螺絲頭而向泛迅發出不合格通知書（NCR），但該份NCR卻離奇出現兩個版本，只有呈交予委員會作聆訊之用的NCR有寫上修補方案及日期，禮頓職員直認是事後補上，死撐是因為團隊之間溝通不足所致，委員會主席夏正民直指禮頓是在「更改真相」，斥禮頓處事不嚴謹。



屋宇署署長張天祥供稱，沙中線豁免文書已列明連續牆屬於地基工程，若有更改須送審屋宇署，但禮頓於庭上辯稱連續牆改動屬輕微，認為不需通知屋署，更有證人於庭上直認於第二次修改連續牆圖則時，未有主動於臨時工程報告中提及有關改動，目的是希望獲批連續牆完工證明書時「過程可以順利啲」，禮頓至今仍未呈交相關連續牆竣工圖則，連續牆有多少個設計至今仍是一個謎。



多次於聆訊中被冠以「whistleblower」（吹哨者）稱號的中科董事潘焯鴻曾電郵禮頓高層，告知地盤發生大規模剪鋼筋事件，禮頓隨即內部調查，報告長達百頁，但只有一頁半涉及剪鋼筋事件。禮頓解釋，收到指示只需進行內部調查，又指下屬只有兩日半時間到地盤調查，難以做到「鑑證式檢查」，但確定地盤沒有出現大規模剪筋情況。禮頓又承認沒有將調查結果告知潘，直指潘的指控全為商業利益，主席夏正民形容禮頓做法是「企業傲慢」的表現。



立法會議員田北辰斥禮頓「唔肯認衰，愈嚟愈自把自為」，指禮頓已有多年參與本港公共工程的經驗，認為禮頓表現與數年前相比是「走晒樣，愈做愈差」，質疑禮頓是否合適繼續在港投標公共工程合約。他又指剪筋醜聞發酵至今，禮頓從未主動為事件解畫，反映管理層專橫跋扈，態度令人難以信服。



紅磡站剪鋼醜聞十大未解疑團



1. 總共有多少支鋼筋被剪？

2. 誰指示工人剪鋼筋？

3. 為何要剪鋼筋？

4. 除剪鋼筋外，紅磡站擴建月台還有甚麼工程問題？

5. 東面連續牆一共有多少個設計？

6. 月台需否拆掉重建？

7. 月台需否進行即時性修補工作？

8. 鋼筋被剪如何影響月台結構？

9. 地盤監督機制能否百分百發揮監督之效，確保工程安全？

10. 誰應為事件負上最大責任？